Non è ancora chiaro quali informazioni siano state compromesse, ma, secondo le fonti, i dati classificati non sarebbero stati messi a rischio. L'attacco ha interessato un sistema utilizzato per la gestione delle informazioni di intelligence da fonti aperte, un'attività che consiste nella raccolta e nell'analisi di dati accessibili al pubblico, provenienti da fonti come Internet e banche dati commerciali. La violazione, che potrebbe aver coinvolto anche informazioni appartenenti ad altre agenzie governative, coincide con una serie di disservizi tecnologici registrati negli ultimi tempi, tra cui il blocco durato diversi giorni della rete interna classificata della National Security Agency (Nsa) la scorsa settimana. Secondo funzionari e aziende, i problemi della Nsa, tuttavia, non sarebbero stati causati da attacchi informatici come in questo caso.