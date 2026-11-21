Il ministero dell'Interno ha spiegato di aver optato per ex basi militari in quanto località "più economiche e più semplici a livello logistico". Ma anche perché "l’opinione pubblica non vuole vedere i richiedenti asilo negli alberghi", così come scritto anche nel manifesto del Partito laburista nelle elezioni del 2024. Nel momento della massima affluenza, secondo gli ultimi dati, venivano utilizzati 400 alberghi con un costo giornaliero di 9 milioni di sterline. Il nuovo piano, che ha visto la protesta e una analoga consultazione anche nel villaggio di Piddington, è ancora in una fase embrionale e non è detto che Londra decida di insistere sulla ex base di Barnham.