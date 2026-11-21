Barnham. Un piccolo villaggio inglese, disperso nelle campagne del Suffolk e noto - a pochi - solo perché ha ospitato fino agli anni Sessanta una importante base della Raf, l'aeronautica britannica. Ora, da paesino sconosciuto, si è guadagnato di diritto le prime pagine dei quotidiani nazionali. La ragione? Un voto, simbolico, con cui il 94% di chi si è recato alle urne ha detto sì a una semplice opzione: "Sostieni la petizione rivolta alla Corona con cui il villaggio chiede di diventare una Dipendenza della Corona indipendente e autonoma?". Come, ad esempio, l'Isola di Man.
Il piano di Londra, da ex base Raf a centro migranti
La scelta di esprimere questa netta presa di posizione nasce dalla volontà di protestare contro il piano del governo britannico di convertire la ex base della Raf in un centro per richiedenti asilo. In particolare si tratterebbe di 930 persone di sesso maschile. Delle cita 280 persone che hanno espresso la loro preferenza, solo 16 si sono dette favorevoli a rimanere "sotto il controllo urbanistico dell'Home Office (il ministero dell'Interno)".
La storia della base Raf: armi nucleari e centro di addestramento
La base Raf di Barnham era operativa nel 1939. Negli anni Cinquanta e Sessanta è stata utilizzata come deposito ad alta sicurezza per armi nucleari. Il ministero della Difesa possiede ancora parte del terreno, ma una porzione della base è stata venduta negli anni Sessanta ed è diventata una zona industriale. Più recentemente, è stata utilizzata per l’addestramento delle forze di polizia.
Il piano laburista, dagli alberghi alle basi
Il ministero dell'Interno ha spiegato di aver optato per ex basi militari in quanto località "più economiche e più semplici a livello logistico". Ma anche perché "l’opinione pubblica non vuole vedere i richiedenti asilo negli alberghi", così come scritto anche nel manifesto del Partito laburista nelle elezioni del 2024. Nel momento della massima affluenza, secondo gli ultimi dati, venivano utilizzati 400 alberghi con un costo giornaliero di 9 milioni di sterline. Il nuovo piano, che ha visto la protesta e una analoga consultazione anche nel villaggio di Piddington, è ancora in una fase embrionale e non è detto che Londra decida di insistere sulla ex base di Barnham.
CAPITOLOCommentando l'esito del voto Helen Beck, presidente dell'associazione dei residenti di Barnham, ha dichiarato che gli abitanti non si aspettano che ciò faccia cambiare idea al governo. Anche perché nella scheda della consultazione era specificato che non si trattava di "un referendum che di per sé abbia il potere legale di istituire Barnham come Dipendenza della Corona autonoma". Non esiste infatti alcun meccanismo giuridico che consenta ai singoli villaggi di dichiararsi indipendenti dal Regno Unito. Tuttavia, ha spiegato Beck, "esiste un mandato ufficiale da parte della comunità per sostenere questa posizione".