A dieci anni esatti dal referendum che ha sancito l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, Londra e Bruxelles compiono il primo passo verso una nuova fase di distensione. Al termine del vertice tenutosi oggi nella capitale belga, i vertici europei e il premier britannico Andy Burnham hanno firmato una dichiarazione congiunta che avvia ufficialmente il cosiddetto "reset" delle relazioni bilaterali. Un'intesa che lo stesso inquilino di Downing Street non ha esitato a definire "storica". "È un bel giorno per la Gran Bretagna, un bel giorno per l'Europa e per le persone in tutta Europa e in tutto il Regno Unito".
Un nuovo inizio
L'obiettivo dell'accordo è superare le frizioni degli ultimi anni, gettando le basi per una cooperazione pragmatica e strutturata. Il documento finale individua tre pilastri fondamentali su cui ricostruire il dialogo: l'allentamento delle barriere commerciali nel settore agroalimentare, l'introduzione di nuovi canali per favorire la mobilità giovanile tra Gran Bretagna e Unione europea e il coordinamento sulle politiche ambientali e sulla riduzione delle emissioni. "Siamo ad una svolta - sottolinea la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen - Abbiamo preso la scelta politica di rafforzare la nostra relazione, ed è visibile nei risultati di questo summit".