A dieci anni esatti dal referendum che ha sancito l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, Londra e Bruxelles compiono il primo passo verso una nuova fase di distensione. Al termine del vertice tenutosi oggi nella capitale belga, i vertici europei e il premier britannico Andy Burnham hanno firmato una dichiarazione congiunta che avvia ufficialmente il cosiddetto "reset" delle relazioni bilaterali. Un'intesa che lo stesso inquilino di Downing Street non ha esitato a definire "storica". "È un bel giorno per la Gran Bretagna, un bel giorno per l'Europa e per le persone in tutta Europa e in tutto il Regno Unito".