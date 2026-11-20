"Se questo dibattito evolverà in una certa direzione, siamo ovviamente pronti a parlarne" con il Regno Unito "ma è prima di tutto una decisione dei cittadini britannici, del governo e del Parlamento". Lo ha detto un alto funzionario Ue, rispondendo a una domanda sul dibattito a Londra su un possibile ritorno nell'Unione, alla vigilia del vertice Ue-Regno Unito. "Siamo amici stretti, partner e alleati forti", ha aggiunto la fonte, sottolineando che la cooperazione tocca ormai "ambiti che riguardano il mercato unico, come il settore agroalimentare".