Il Regno Unito e l'Unione europea hanno raggiunto una nuova intesa per rafforzare i rapporti dopo la Brexit. Il secondo vertice tra le due parti si è concluso con una dichiarazione congiunta di 72 punti, che riguarda diversi settori: dall'agroalimentare all'energia, dalla difesa alla sicurezza economica. L'obiettivo è rendere più semplice la collaborazione e riavvicinare Londra ai Paesi dell'Unione.
Che cosa cambia per i rapporti tra Regno Unito e Ue?
L'intesa punta a ridurre gli ostacoli agli scambi commerciali e a rafforzare la cooperazione. Le novità riguardano anche i giovani, il mercato dell'energia, la pesca, la sicurezza e la gestione dei flussi migratori. Per alcuni accordi sono già state indicate date precise di applicazione.
Cosa prevede l'accordo sul cibo?
Un'intesa sanitaria creerà un'area comune tra Regno Unito e Unione europea. In questo modo, per la grande maggioranza degli spostamenti di animali e prodotti collegati non saranno più necessari certificati e controlli. Gli stessi vantaggi saranno estesi all'Irlanda del Nord. Le nuove regole dovrebbero entrare in vigore dal primo marzo 2028.
Che cosa succede per i giovani?
È previsto un programma chiamato Yes, che consentirà a 100mila giovani britannici e a 100mila giovani europei di vivere nel territorio dell'altra parte per un massimo di tre anni. Potranno farlo per studiare, lavorare o viaggiare. Le opportunità dovranno essere disponibili entro gennaio 2030.
Il Regno Unito tornerà nel programma Erasmus?
Sì. Dal 2027 Londra tornerà a partecipare a Erasmus+, il programma europeo che permette agli studenti di trascorrere periodi di studio o formazione in altri Paesi.
Che cosa cambia per energia e ambiente?
Le parti vogliono collegare i rispettivi sistemi di scambio delle quote di emissione di carbonio. Questo permetterà il riconoscimento reciproco delle quote e l'esenzione dai rispettivi meccanismi di adeguamento del carbonio alle frontiere, noti come Cbam. L'applicazione è prevista dal 2028. Per quanto riguarda l'energia, i negoziati per l'ingresso del Regno Unito nel mercato elettrico europeo dovranno concludersi nel 2027.
Cosa è stato deciso sulla pesca?
È stato confermato l'accesso reciproco alle acque di pesca fino al 30 giugno 2038.
Come collaboreranno sulla sicurezza economica?
Nascerà un dialogo sui controlli alle esportazioni e sulle catene di approvvigionamento. La collaborazione potrà riguardare settori come acciaio, auto elettriche e tecnologie emergenti. L'attuazione sarà verificata ogni quattro mesi.
Che cosa prevede l'intesa sulla difesa?
È stato concluso l'accordo che consentirà al Regno Unito di partecipare alle missioni civili dell'Unione europea. È prevista inoltre una collaborazione sulla mobilità militare, sul contrasto alla flotta ombra russa e sullo sviluppo delle capacità di difesa.
Cosa cambia sulla gestione dei migranti?
L'accordo comprenderà anche il tema dei rimpatri verso Paesi terzi. Per le espulsioni di detenuti è previsto un sistema di preavviso reciproco tra le autorità britanniche ed europee.
L'intesa significa che il Regno Unito rientrerà nell'Unione europea?
No. Gli accordi non prevedono il ritorno di Londra nell'Ue né modificano l'assetto istituzionale seguito alla Brexit. Rappresentano però un passo verso rapporti più stretti e una maggiore collaborazione.