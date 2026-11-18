Nato a Madrid nel gennaio 1971, si era laureato in studi finanziari all'università Complutense di Madrid e poi anche in Giurisprudenza alla Uned. Tra il 1998 e il 2004 è stato membro del Gruppo di lavoro sulle finanze pubbliche della Bce, in particolare nel 2000 è stato nominato esperto nazionale alla Direzione generale Economia. Tra le tappe più importanti della sua carriera lavorativa figura, a maggio 2018, la nomina a presidente del Banco de España, ruolo ricoperto fino al 2024. Il 55enne, a luglio 2025, ha assunto il ruolo di general manager della Banca dei regolamenti internazionali, una delle istituzioni chiave dell’architettura finanziaria globale.