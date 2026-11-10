Sospetto spionaggio russo: in manette un militare americano nel Regno Unito

"Questo arresto è significativo ed è il frutto di un'investigazione sviluppatasi grazie alla stretta collaborazione tra le autorità del Regno Unito e degli Stati Uniti", ha sottolineato Vicki Evans, coordinatrice nazionale del dipartimento antiterrorismo di Scotland Yard. Da Washington le ha fatto eco il direttore dell'FBI, Kash Patel, confermando che le imputazioni riguardano un sospetto caso di spionaggio a vantaggio di un Paese straniero: "Sebbene l'indagine sia ancora in corso, voglio mandare un messaggio chiaro: non avremo alcuna tolleranza verso chi viola il giuramento di lealtà agli Stati Uniti e con le sue azioni mette in pericolo la sicurezza nazionale e quella dei nostri partner". Anche il generale di brigata Sean Stinchon, comandante del controspionaggio dell'esercito Usa, ha parlato di "un serio monito sul fatto che le minacce sul fronte interno sono reali e persistenti"