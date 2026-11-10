Sospetto spionaggio russo: in manette un militare americano nel Regno Unito

La polizia britannica ha arrestato un membro dell’esercito statunitense con l’accusa di spionaggio a favore della Russia, dopo un’indagine congiunta tra servizi britannici, l’FBI e l’intelligence militare degli Stati Uniti. L’uomo, un 41enne, è stato arrestato vicino a Gloucester, nel Regno Unito, a circa 160 km a ovest di Londra, e si trova attualmente in custodia.
Arrestato in una zona strategica
Non solo guerra ibrida, dunque, nello scontro tra Russia e Occidente tornano in gioco anche le spie e la loro capacità di indebolire dall'interno l'avversario. Il sospettato è stato fermato nei pressi della base della RAF - Royal Air Force - di Fairford, usata dai cacciabombardieri di Washington per gli attacchi dei mesi scorsi all'Iran e bersaglio a settembre di un tentativo d'intrusione ostile attribuito a una non confermata matrice iraniana. Al momento nessun collegamento diretto è stato riscontrato fra le due vicende. Nella contea di Gloucester hanno sede inoltre il GCHQ, l'agenzia britannica per lo spionaggio elettronico, con quartier generale a Cheltenham, e il comando del Corpo di reazione rapida alleato della Nato (ARCC).
Le accuse
Il militare dell'esercito statunitense è stato preso in custodia dall'antiterrorismo britannico ed è sospettato di reati legati alla violazione della sicurezza nazionale del Regno previsti dal National Security Act. Per la precisione, i reati ai sensi della Sezione 1 e della Sezione 3, che riguardano rispettivamente la gestione delle "informazioni protette" e "l'assistenza a un servizio di intelligence straniero." L'uomo è stato trasferito in una struttura detentiva a Londra per essere interrogato, in coordinamento con gli organi investigativi e militari dell'alleato americano, mentre due indirizzi venivano perquisiti presso Gloucester nel quadro delle indagini in corso.
Decisiva la collaborazione Londra-Washington
"Questo arresto è significativo ed è il frutto di un'investigazione sviluppatasi grazie alla stretta collaborazione tra le autorità del Regno Unito e degli Stati Uniti", ha sottolineato Vicki Evans, coordinatrice nazionale del dipartimento antiterrorismo di Scotland Yard. Da Washington le ha fatto eco il direttore dell'FBI, Kash Patel, confermando che le imputazioni riguardano un sospetto caso di spionaggio a vantaggio di un Paese straniero: "Sebbene l'indagine sia ancora in corso, voglio mandare un messaggio chiaro: non avremo alcuna tolleranza verso chi viola il giuramento di lealtà agli Stati Uniti e con le sue azioni mette in pericolo la sicurezza nazionale e quella dei nostri partner". Anche il generale di brigata Sean Stinchon, comandante del controspionaggio dell'esercito Usa, ha parlato di "un serio monito sul fatto che le minacce sul fronte interno sono reali e persistenti"