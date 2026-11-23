Gli Stati Uniti potrebbero essere interessati da ulteriori interruzioni dei servizi tecnologici mentre aziende e agenzie governative procedono alla sostituzione di sistemi informatici obsoleti. Lo ha dichiarato il direttore dell'intelligence nazionale, Jay Clayton, spiegando che l'introduzione degli aggiornamenti, necessari per migliorare le prestazioni e la sicurezza informatica di fronte ai progressi tecnologici, comporterà inevitabilmente "malfunzionamenti, lacune e interruzioni dei servizi". Le sue dichiarazioni arrivano dopo una serie di guasti verificatisi questo mese, che hanno coinvolto sistemi essenziali: dal blocco temporaneo del traffico aereo nazionale a un'interruzione dei servizi di posta elettronica di Microsoft, fino a problemi tecnici che hanno interessato diverse grandi banche e la rete della National Security Agency. Su quest'ultimo caso interviene Donald Trump: "Potremmo scoprire qualcosa sul Russiagate".