Il blackout di Microsoft
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Occhi puntati su aziende e agenzie governative che procedono alla sostituzione di sistemi informatici obsoleti. Mentre il presidente Usa inizia a parlare di Russiagate
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Gli Stati Uniti potrebbero essere interessati da ulteriori interruzioni dei servizi tecnologici mentre aziende e agenzie governative procedono alla sostituzione di sistemi informatici obsoleti. Lo ha dichiarato il direttore dell'intelligence nazionale, Jay Clayton, spiegando che l'introduzione degli aggiornamenti, necessari per migliorare le prestazioni e la sicurezza informatica di fronte ai progressi tecnologici, comporterà inevitabilmente "malfunzionamenti, lacune e interruzioni dei servizi". Le sue dichiarazioni arrivano dopo una serie di guasti verificatisi questo mese, che hanno coinvolto sistemi essenziali: dal blocco temporaneo del traffico aereo nazionale a un'interruzione dei servizi di posta elettronica di Microsoft, fino a problemi tecnici che hanno interessato diverse grandi banche e la rete della National Security Agency. Su quest'ultimo caso interviene Donald Trump: "Potremmo scoprire qualcosa sul Russiagate".
Intervistato dalle emittenti televisive Cnn e Abc News, Clayton ha ribadito che i recenti disservizi non sono riconducibili ad azioni coordinate o sponsorizzate da Stati, ma a interventi di aggiornamento dei sistemi.
Il presidente Donald Trump aveva precedentemente attribuito proprio a questi interventi la recente serie di malfunzionamenti. Il direttore dell'intelligence ha invece evitato di commentare le notizie relative a presunti attacchi informatici contro l'Fbi e il dipartimento dell'Agricoltura, affermando di attendere i risultati delle indagini.
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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito "non positivo" l'attacco informatico che avrebbe colpito il National Crime Information Center, la banca dati dell'Fbi contenente informazioni sulle attività criminali e utilizzata dalle forze dell'ordine. Intervistato telefonicamente dall'emittente televisiva Fox News, Trump ha tuttavia ipotizzato che la violazione possa avere anche risvolti utili, sostenendo che potrebbe portare alla luce informazioni finora sconosciute. Il presidente ha citato in particolare le indagini sulle presunte interferenze russe nelle elezioni del 2016, la telefonata del 2019 con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, al centro del primo procedimento di impeachment nei suoi confronti, e le presunte frodi elettorali del 2020.