Secondo Axios dopo gli incidenti degli ultimi giorni - dal blocco dei voli ai guasti alle banche e Microsoft alle minacce di attacchi dell'Iran - sempre più americani hanno assunto l'atteggiamento del "prepper", in gergo "chi si prepara a scenari catastrofici": molte persone stanno preparando kit di emergenza, facendo scorte d'acqua e inventariando generi alimentari a lunga conservazione. Per Michael Mills, docente presso l'Università di Greenwich ed esperto di strategie di sopravvivenza si tratta di "versioni più leggere" del survivalismo tradizionale. Byron Walker, Ceo e fondatore di Survival Frog, rivenditore di attrezzature per l'emergenza, come scorte alimentari e radio, ha dichiarato ad Axios che, tra il 27 ottobre e il 16 novembre, le vendite hanno registrato un'impennata del 450% rispetto alle settimane precedenti. I prodotti più richiesti sono gli alimenti, tra cui carne in scatola, seguiti da articoli come radio, generatori solari, batterie portatili e filtri per l'acqua.