Ospite della rubrica Blind Date di Cosmopolitan Usa Schafer ha affrontato anche il tema delle relazioni sentimentali e sessuali, spiegando senza esitazioni quale sia la sua posizione attuale. "Ho già fatto il mio giro nella comunità queer, vivendo diverse forme di queerness, ho provato le relazioni aperte, ho provato il poliamore, e credo che mi piaccia la monogamia" ha dichiarato, aggiungendo: "Penso che sia carina e dolce, ed è meno complicata".