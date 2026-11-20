Hunter Schafer promuove la monogamia: "È più bella e meno complicata del poliamore"
L'attrice di "Euphoria" racconta come sono cambiate le sue idee sulle relazioni sentimentali dopo aver sperimentato le relazioni aperte e il poliamore
Hunter Schafer sembra aver trovato la propria dimensione sentimentale nella monogamia, dopo aver esplorato diverse forme di relazione. L'attrice, diventata celebre grazie al ruolo di Jules Vaughn nella serie Euphoria, ha raccontato di aver cambiato prospettiva sull'amore dopo aver vissuto esperienze diverse all'interno della comunità queer. Oggi considera una relazione esclusiva più adatta alle proprie esigenze, soprattutto per la sua semplicità.
Ospite della rubrica Blind Date di Cosmopolitan Usa Schafer ha affrontato anche il tema delle relazioni sentimentali e sessuali, spiegando senza esitazioni quale sia la sua posizione attuale. "Ho già fatto il mio giro nella comunità queer, vivendo diverse forme di queerness, ho provato le relazioni aperte, ho provato il poliamore, e credo che mi piaccia la monogamia" ha dichiarato, aggiungendo: "Penso che sia carina e dolce, ed è meno complicata".
Le esperienze di poliamore
Nel corso della conversazione, l'attrice ha spiegato di aver sperimentato in passato modelli relazionali differenti, comprese le relazioni aperte e il poliamore. Esperienze che le hanno permesso di conoscere altre possibilità di vivere l'amore, senza però convincerla a scegliere queste formule nel lungo periodo. Schafer non ha espresso un giudizio negativo sulla non monogamia, ma ha sottolineato come, nella pratica, possa richiedere una gestione più impegnativa. Organizzare il tempo, conciliare gli impegni e trovare un equilibrio tra le diverse relazioni sono aspetti che, secondo l'attrice, possono diventare complicati: "Odio incastrare gli impegni, in pratica è molto più difficile".
La star ha precisato di apprezzare anche dal punto di vista teorico il concetto di non monogamia, tanto da aver approfondito l'argomento attraverso alcune letture. Tuttavia, tra teoria e vita quotidiana, per lei esiste una differenza sostanziale.
Da Euphoria a Blade Runner 2099
Oltre alla vita privata, durante l'intervista si è parlato anche della carriera di Hunter Schafer. Dopo il successo internazionale di Euphoria, che l'ha resa uno dei volti più riconoscibili della sua generazione, l'attrice continua a muoversi tra progetti televisivi e cinematografici. Tra i titoli più attesi che la vedono coinvolta c'è Blade Runner 2099, la serie ambientata nell'universo fantascientifico di Blade Runner, nella quale figura tra le protagoniste.