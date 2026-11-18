Vanessa Incontrada mostra l'abito da sposa, il matrimonio è vicino
© Instagram | Vanessa Incontrada prova l'abito da sposa
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Il cantautore bolognese Andrea Mingardi, 86 anni, si è sposato con la sua storica compagna di vita e professionale Roberta Naldi, per tutti Beba. Lo ha reso noto lo stesso artista con un post su Facebook. "È stato un fidanzamento di 46 anni! - commenta Mingardi -. Volevamo fare una cosa rapida, non dirlo a nessuno, e così abbiamo fatto. Ma, non so perché e come, si è sparsa la voce e i parenti stretti non potevamo escluderli. Come potrete immaginare: 6-7mila... persone. Insomma, è stata dura ma ce l'abbiamo fatta. Una firma, due fedi e un amore collaudato. Gliel'ho chiesto a giugno e lei mi ha guardato come fossi un pazzo. Ma siamo stati felici di questa decisione".
"La mia Bebona - aggiunge l'artista - è mia moglie e le mie figliole sono state eccezionali per amore ed entusiasmo. Leo, il mio nipotino, ci ha consegnato le fedi davanti al sindaco e si è commosso. A dire il vero, lo eravamo tutti. Come dei bambini che giocassero al matrimonio. Bella l'atmosfera, bello il posto, belli tutti i presenti e bello il mio amore. Compagna di una vita, complice, che sa condividere qualsiasi cosa: lavoro, amicizie, affetti, sentimenti e tutte le folli passioni nelle quali l'ho coinvolta. Lo so, data l'età, sarei un po' in retta d'arrivo, ma sono felice e spero lo siate anche voi per me. Non è cambiato niente ma Roberta è mia moglie e ne sono orgoglioso. Le mie figliole hanno dimostrato di essere speciali insieme ai miei cagnolini. Viva la vita, forza Bologna. E tanta felicità per tutti".
© Instagram | Vanessa Incontrada prova l'abito da sposa
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