"La mia Bebona - aggiunge l'artista - è mia moglie e le mie figliole sono state eccezionali per amore ed entusiasmo. Leo, il mio nipotino, ci ha consegnato le fedi davanti al sindaco e si è commosso. A dire il vero, lo eravamo tutti. Come dei bambini che giocassero al matrimonio. Bella l'atmosfera, bello il posto, belli tutti i presenti e bello il mio amore. Compagna di una vita, complice, che sa condividere qualsiasi cosa: lavoro, amicizie, affetti, sentimenti e tutte le folli passioni nelle quali l'ho coinvolta. Lo so, data l'età, sarei un po' in retta d'arrivo, ma sono felice e spero lo siate anche voi per me. Non è cambiato niente ma Roberta è mia moglie e ne sono orgoglioso. Le mie figliole hanno dimostrato di essere speciali insieme ai miei cagnolini. Viva la vita, forza Bologna. E tanta felicità per tutti".