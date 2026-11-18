Addio ad Alice e Ellen Kessler, le foto della loro carriera
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"Cari amici, ci dispiace tanto di aver dovuto intraprendere questa strada. Ma i nostri problemi di salute hanno completamente distrutto la nostra qualità di vita", si legge nel testo pubblicato dalla "Bild"
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A un anno dalla morte di Alice ed Ellen Kessler, le celebri gemelle dello spettacolo, emergono nuovi dettagli sulle loro ultime volontà. Le due artiste, scomparse a 89 anni dopo aver scelto il suicidio assistito, avevano affidato a una lettera inviata agli amici più cari le ragioni della loro decisione. Il contenuto del messaggio è stato riportato dal quotidiano tedesco Bild. "Cari amici, ci dispiace tanto di aver dovuto intraprendere questa strada - è la prima frase -. Ma i nostri problemi di salute hanno completamente distrutto la nostra qualità di vita. Abbiamo toccato il fondo".
La lettera, secondo la Bild, sarebbe stata scritta da Alice Kessler. "Oltre ai problemi cardiaci, abbiamo perso anche il senso del gusto e dell'olfatto. Ellen ha anche subito un ictus al tronco encefalico. Abbiamo toccato il fondo. E poiché siamo nate insieme, vogliamo lasciare questo mondo insieme". Il testo si conclude così: "Vi preghiamo di non essere tristi. Siamo grati che esista il suicidio assistito e siamo certi che ci abbia risparmiato molto. Un caro saluto a tutti. Ci rivedremo sulle nuvole".
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Una piccola parte della lettera d'addio era già emersa a novembre 2025, a pochi giorni dalla morte. "Amiche care, non siate tristi, ci rivedremo sulle nuvole", era la frase riportata dalla stampa. Destinatarie le amiche più care, la giornalista Carolin Reiber e la cantante Bibi Johns. Parole scritte a mano, delicate come un saluto pensato con calma, in quella simmetria perfetta che aveva accompagnato tutta la loro vita.
Alice ed Ellen Kessler avevano deciso non solo di morire insieme, ma anche la data esatta della loro morte, il 17 novembre 2025. "Quel giorno è stato scelto da loro", aveva dichiarato un anno fa Wega Wetzel, portavoce della "Società Tedesca per una Morte Umana" (Dhgs), la più antica e grande organizzazione tedesca per i diritti civili e la tutela dei pazienti, a cui le showgirl si erano rivolte per il suicidio assistito. "Si sono iniettate una dose letale assistite da un medico e un legale", ha aggiunto Wetzel. Le Kessler avevano inoltre disposto che le loro ceneri venissero conservate nella stessa urna accanto alla madre Elsa e al loro barboncino Yello.