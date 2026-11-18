La lettera, secondo la Bild, sarebbe stata scritta da Alice Kessler. "Oltre ai problemi cardiaci, abbiamo perso anche il senso del gusto e dell'olfatto. Ellen ha anche subito un ictus al tronco encefalico. Abbiamo toccato il fondo. E poiché siamo nate insieme, vogliamo lasciare questo mondo insieme". Il testo si conclude così: "Vi preghiamo di non essere tristi. Siamo grati che esista il suicidio assistito e siamo certi che ci abbia risparmiato molto. Un caro saluto a tutti. Ci rivedremo sulle nuvole".