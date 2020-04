Andrea Mingardi e Silvia Mezzanotte per "Diffondiamo la solidarietà, non il virus"

E' partita l'iniziativa " Diffondiiamo la solidarietà, non il virus: facciamola andar bene! ". Si tratta di una raccolta sulla piattaforma Gofundme.com organizzata dal Gruppo Marazzato per aiutare ASL e mense dei poveri piemontesi e valdostane . A sostenere la campagna ci sono due personaggi popolari del mondo della canzone, Andrea Mingardi e Silvia Mezzanotte , ex voce dei Matia Bazar.

Una campagna preziosa a sostegno delle realtà più periferiche di Piemonte e Valle d’Aosta che, in questo momento, necessitano di un aiuto importante per garantire anche i più basilari servizi di assistenza. Saranno tanti i destinatari della raccolta, non solo le Aziende Sanitarie locali ma anche istituzione come la Mensa Sociale ‘Tavola Amica’ di Aosta, Alessandria e Ivrea (TO) in mano alla ‘Caritas’, la mensa ‘Il Pane quotidiano’ di Biella, la mensa dei Frati Cappuccini San Nazzaro della Costa di Novara, la mensa dell’Associazione Don Luigi Longhi Onlus di Vercelli e la ‘Mensa dei Poveri’ di Torino del ‘Cenacolo Eucaristico della Trasfigurazione Onlus’ di Don Adriano Gennari”.

A dare manforte, con il proprio autorevole sostegno, alla campagna anche due grandi artisti della musica italiana. Due bolognesi dal cuore grande accorsi in aiuto del Piemonte e Valle D’Aosta. "Sono felice di dare il mio contributo a una così nobile iniziativa che presta attenzione anche al lavoro prezioso delle mense dei poveri, ogni giorno in trincea per sfamare chi è senza tetto e senza tutto", afferma la Mezzanotte.

Mentre Andrea Mingardi ribadisce che “è un dovere di coscienza per tutti gli artisti italiani rendersi conto che di fronte a una tragedia di questo tipo bisogna aderire non solo attraverso con le note e il talento, ma anche attraverso uno spirito di solidarietà diffusa.

