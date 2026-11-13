Il documento testamentario, redatto originariamente nel 2003 e successivamente aggiornato quasi ogni anno fino al 2025, non contiene alcun riferimento a Jane Fonda. L'attrice non è l'unica ex moglie a essere stata esclusa: nel testo non compaiono neppure Judy Nye e Jane Smith, le altre due donne con cui Turner era stato sposato. Una scelta che potrebbe sorprendere soprattutto considerando il rapporto mantenuto negli anni tra il fondatore della Cnn e la star di Hollywood. I due avevano divorziato nel 2001, dopo dieci anni di matrimonio, ma la separazione non aveva compromesso il loro legame personale. Al contrario, Fonda aveva continuato a parlare dell'ex marito con grande affetto, arrivando più volte a definirlo il suo "ex marito preferito".