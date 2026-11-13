Jane Fonda esclusa dal testamento dell'ex marito Ted Turner: eredità da 2,8 miliardi ai cinque figli
L'attrice non riceverà nulla dalla fortuna del fondatore della Cnn, morto lo scorso 6 maggio a 87 anni, eppure, dopo il divorzio, i due erano rimasti molto legati
Le Défilé 2026, la sfilata show di L'Oréal Paris: © IPA
Nessuna eredità per Jane Fonda. L'attrice americana, due volte premio Oscar, è stata esclusa dal testamento di Ted Turner, il magnate dei media e fondatore della Cnn scomparso il 6 maggio scorso all'età di 87 anni. L'intero patrimonio dell'imprenditore, stimato da Forbes intorno ai 2,8 miliardi di dollari, sarà destinato ai suoi cinque figli, senza alcuna disposizione economica a favore dell'ex moglie. La notizia emerge dai documenti legali depositati dopo la morte del miliardario e riportati dai media statunitensi. Le ultime volontà di Turner non lasciano spazio a interpretazioni: i beneficiari della sua immensa fortuna saranno esclusivamente i figli Laura, Robert, Rhett, Reed e Sara.
Il documento testamentario, redatto originariamente nel 2003 e successivamente aggiornato quasi ogni anno fino al 2025, non contiene alcun riferimento a Jane Fonda. L'attrice non è l'unica ex moglie a essere stata esclusa: nel testo non compaiono neppure Judy Nye e Jane Smith, le altre due donne con cui Turner era stato sposato. Una scelta che potrebbe sorprendere soprattutto considerando il rapporto mantenuto negli anni tra il fondatore della Cnn e la star di Hollywood. I due avevano divorziato nel 2001, dopo dieci anni di matrimonio, ma la separazione non aveva compromesso il loro legame personale. Al contrario, Fonda aveva continuato a parlare dell'ex marito con grande affetto, arrivando più volte a definirlo il suo "ex marito preferito".
Il divorzio e l'accordo da 40 milioni di dollari
Al momento della separazione, Jane Fonda aveva ottenuto un accordo economico da circa 40 milioni di dollari. Non che l'attrice avesse bisogno dei soldi derivanti dall'eredità. Alla lunga carriera cinematografica, che l'ha consacrata tra le interpreti più importanti di Hollywood, si sono aggiunti i successi nel settore del fitness, con i celebri video di allenamento, e una serie di investimenti. Secondo le stime riportate da Fox Business, il patrimonio netto di Fonda si aggirerebbe intorno ai 200 milioni di dollari.
A raccogliere l'eredità del magnate saranno dunque i suoi cinque figli, che hanno già presentato un'istanza per essere nominati esecutori testamentari. Il loro compito sarà quello di amministrare il patrimonio paterno e occuparsi della gestione degli investimenti legati all'impero costruito da Turner. L'imprenditore aveva rivoluzionato il mondo dell'informazione televisiva con la fondazione della Cnn, lanciata nel 1980 e diventata la prima rete televisiva interamente dedicata alle notizie trasmesse 24 ore su 24. Un'intuizione che ha cambiato profondamente il modo di raccontare l'attualità.