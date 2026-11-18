"Ti amo fino alla fine del mondo e ritorno!", ha scritto l’attrice gallese nella didascalia, accanto a una foto in bianco e nero scattata durante una vacanza in famiglia in Antartide nel gennaio di quest’anno. "Buon 26° anniversario di matrimonio @michaelkirkdouglas Antartide 2026", ha aggiunto la Zeta-Jones. Anche Douglas ha pubblicato un post su Instagram per celebrare l’occasione, scrivendo: "Wow, 26 anni! Il tempo vola, ma è stato un periodo davvero meraviglioso. Buon anniversario, tesoro mio! @catherinezetajones ❤️”, insieme a un collage di foto del matrimonio della coppia.