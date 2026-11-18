Fotogallery - Cannes 76, Michael Douglas sul red carpet con Catherine Zeta-Jones e la figlia Carys
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La coppia si è sposata al Plaza Hotel di New York il 18 novembre 2000. l'attrice ha postato una foto della recente vacanza in Antartide
Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas festeggiano i 26 anni dal giorno in cui si sono detti “Sì, lo voglio”!. In un post pubblicato su Instagram mercoledì 18 novembre, la Zeta-Jones, 57 anni, ha celebrato il 26° anniversario di matrimonio della coppia con un omaggio al marito 82enne.
"Ti amo fino alla fine del mondo e ritorno!", ha scritto l’attrice gallese nella didascalia, accanto a una foto in bianco e nero scattata durante una vacanza in famiglia in Antartide nel gennaio di quest’anno. "Buon 26° anniversario di matrimonio @michaelkirkdouglas Antartide 2026", ha aggiunto la Zeta-Jones. Anche Douglas ha pubblicato un post su Instagram per celebrare l’occasione, scrivendo: "Wow, 26 anni! Il tempo vola, ma è stato un periodo davvero meraviglioso. Buon anniversario, tesoro mio! @catherinezetajones ❤️”, insieme a un collage di foto del matrimonio della coppia.
Zeta-Jones e Douglas sono stati in Antartide con i loro figli, Carys, 23 anni, e Dylan, 26 anni, nel gennaio 2026.
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