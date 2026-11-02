"Non lavora più, è scomparso, ma sta bene". È l'aggiornamento che Michael Douglas ha dato su quel che sta passando l'amico Jack Nicholson che da anni, salvo una breve apparizione nel febbraio 2025 per i 50 anni del programma satirico Snl, è letteralmente sparito dalla circolazione. "Mi sarebbe piaciuto recitare di nuovo con Jack" ha detto la star di "Attrazione Fatale" Gira per casa in pantofole".