Fotogallery - Jack Nicholson riappare in pubblico
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Jack Nicholson © Instagram
"Non lavora più, è scomparso, ma sta bene". È l'aggiornamento che Michael Douglas ha dato su quel che sta passando l'amico Jack Nicholson che da anni, salvo una breve apparizione nel febbraio 2025 per i 50 anni del programma satirico Snl, è letteralmente sparito dalla circolazione. "Mi sarebbe piaciuto recitare di nuovo con Jack" ha detto la star di "Attrazione Fatale" Gira per casa in pantofole".
Per Douglas, il camaleontico attore di "The Shining" e "Qualcuno volò sul nido del Cuculo", merita di passare quel che gli resta da vivere fuori dai riflettori: "Ha qualche anno più di me", ha aggiunto l'82enne attore del collega tre volte premio Oscar e di sette anni maggiore di lui. Le due star hanno collaborato professionalmente una sola volta, nel 1975, per "Qualcuno volò sul nido del cuculo", film prodotto da Douglas e interpretato da Nicholson, il cui ultimo film, "Come lo sai", risale al 2010.
Sono anni che l'assenza di Nicholson, tranne qualche rara apparizione sugli spalti della Nba, fa temere per il suo stato di salute anche mentale. L'ultima immagine, diffusa dalla figlia Lorraine in aprile, lo raffigura mentre festeggia l'89esimo compleanno a casa con la cantante Joni Mitchell.
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