Il 54,5% degli italiani usa l’intelligenza artificiale nella vita quotidiana e il 74,6% è convinto che cambierà profondamente il modo di fare acquisti, sia nei negozi sia online. Sono i dati del Rapporto Federdistribuzione-Censis sull’evoluzione della società italiana, che dedica un capitolo al rapporto tra consumatori e nuove tecnologie. La convinzione è più diffusa al Sud e nelle isole, dove arriva all’81,7%.