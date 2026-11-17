Intelligenza artificiale e nuove tecnologie: come cambia il modo di fare acquisti
Più di un italiano su due usa l’IA e tre su quattro pensano che cambierà il modo di fare acquisti, in negozio e online. Ecco come la Distribuzione Moderna si prepara a un consumatore sempre più consapevole ed esigente
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Il 54,5% degli italiani usa l’intelligenza artificiale nella vita quotidiana e il 74,6% è convinto che cambierà profondamente il modo di fare acquisti, sia nei negozi sia online. Sono i dati del Rapporto Federdistribuzione-Censis sull’evoluzione della società italiana, che dedica un capitolo al rapporto tra consumatori e nuove tecnologie. La convinzione è più diffusa al Sud e nelle isole, dove arriva all’81,7%.
Un consumatore più informato e più esigente
Il digitale aveva già reso il consumatore più autonomo: confronta prodotti, prezzi e punti vendita, legge recensioni e ne scrive. L’intelligenza artificiale amplia questa autonomia, perché permette di porre in qualsiasi momento domande complesse e puntuali su un prodotto o su un negozio. Il Censis descrive un consumatore “challenging”, che arriva all’acquisto con preferenze e aspettative già definite e difficilmente se ne discosta.
Cosa si aspettano gli italiani dai negozi
Dalle tecnologie nei punti vendita del futuro gli italiani si aspettano soprattutto supporto nelle scelte d’acquisto (64,2%), un’esperienza personalizzata (54,2%) e la realtà aumentata per visualizzare i prodotti (46,8%).
I progetti già attivi nel retail
Le imprese si stanno muovendo. Gli Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano, in un contributo al Report di Sostenibilità di Settore 2025 di Federdistribuzione, hanno censito nel comparto food & grocery 44 progetti di innovazione digitale relativi a 23 brand, concentrati sulla sostenibilità ambientale: riduzione degli sprechi, incentivi a comportamenti virtuosi, ottimizzazione dei processi. Nel comparto lifestyle i progetti sono 41, per 31 brand. Tra gli esempi citati c’è una catena americana che ha esteso su scala nazionale un sistema di riassortimento automatico degli scaffali dei freschi basato sull’intelligenza artificiale, per gestire meglio le scorte di frutta e verdura e ridurre gli scarti.
Tecnologia al servizio delle persone
Per gli Osservatori del Politecnico, a fare la differenza non è l’adozione di una singola innovazione ma l’uso combinato e strategico di più soluzioni, capaci di aumentare la produttività e migliorare l’efficacia delle operazioni. Tra gli approcci indicati c’è quello definito “human-tech”: la tecnologia sostituisce le persone nelle attività operative o le affianca nelle decisioni, con l’obiettivo di favorirne il benessere e la creatività.