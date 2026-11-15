Usa: sabato cancellati 6.500 voli, domenica almeno altri 760

FlightAware, piattaforma che monitora il traffico aereo, ha segnalato 6.467 voli interni, in arrivo o in partenza dagli Usa cancellati nella giornata di sabato fino alle 21:30 locali (LE 3:30 di domenica in Italia), mentre altri 760 risultano già soppressi per domenica. Venerdì, dopo il blocco del trasporto aereo di quasi cinque ore per i problemi alle comunicazioni deciso dalla Federal Aviation Administration (Faa), ne sono stati eliminati 9.202. Sabato, oltre 7.700 voli hanno subito ritardi: per domenica ne sono previsti 200. Delta Air ha cancellato sabato il 26% dei suoi voli, American Airlines il 42% e United Airlines il 26%, secondo la Cnn.