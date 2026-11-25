Gli aggiornamenti in tempo reale
Guerra in Ucraina, raid russo nella regione di Kiev: un morto | Libia conferma la morte di due militari dopo l'attacco a Bengasi
Torna a far parlare l'attacco alla corvetta russa attraccata a Bengasi il 22 novembre, di cui Zelensky ne ha rivendicato la responsabilità
© Tgcom24
Continua la guerra in Ucraina. Nonostante ci sia sempre più volontà di poter arrivare ad un accordo non si fermano né i droni ucraini né i missili russi. Nella notte Mosca ha abbattuto 50 droni, ma ha anche attaccato diverse strutture commerciali nella regione di Kiev provocando un morto.
Intanto, l'esercito libico ha confermato la morte di due militari a causa delle ferite riportate nell'attacco condotto il 22 novembre contro navi russe nel porto di Bengasi e nelle acque circostanti, rivendicato dall'Ucraina.