Ancora intensi scambi di droni - dall'Ucraina alla Russia e dalla Russia all'Ucraina - hanno saturato la notte del 1.734esimo giorno dall'inizio del conflitto. Nel mirino anche diversi villaggi nel Donetsk, dove un velivolo ucraino è esploso nei pressi di una stazione dell'autobus coinvolgendo almeno una decina di persone. Secondo il Financial Times, per Kiev diventerà sempre più complicato difendersi dato che gli Usa starebbero ritardando la consegna dei missili Patriot, fondamentali per la contraerea. Intanto le forze armate polacche hanno registrato una nuova invasione dello spazio aereo da parte di un drone lanciato da Mosca.