Arrivata al suo 1.733esimo giorno, la guerra in Ucraina non accenna a rallentare. Anzi, si allarga. Nella giornata di domenica due attacchi a lunghissimo raggio dei servizi segreti di Kiev hanno danneggiato gravemente e reso inutilizzabili due navi russe ormeggiate nel porto di Bengasi, in Libia. Si tratta della Merkury e della Ascalon, una corvetta e un mercantile utilizzati da Mosca per il trasporto di armi. La rivendicazione di Zelensky arriva poche ore dopo: "Operazione esemplare". Il Cremlino ha risposto con pesanti raid nella regione della capitale ucraina, ma ha ricevuto in cambio una pioggia di droni contro diversi impianti petroliferi e oleodotti. Nel frattempo, sono saliti a 11 i morti del crollo di una palazzina colpita a Dymer, in Ucraina.