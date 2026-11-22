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Ucraina, Zelensky: "Raid russo su edificio residenziale a Dymer: 14 dispersi"
Altre persone potrebbero essere rimaste intrappolate sotto le macerie. Nella notte le forze di difesa aerea ucraine hanno neutralizzato un missile della Russia e oltre 150 droni
© Afp
Non si fermano gli attacchi della Russia ai danni dell'Ucraina. A Dymer, località nella regione di Kiev, "è in corso un'operazione di ricerca e soccorso" dopo che "parte di un edificio residenziale di cinque piani è crollata in seguito a un attacco russo con droni": a riferirlo è il presidente Volodymyr Zelensky. Al momento sono 14 i dispersi, ma altre persone potrebbero essere intrappolate sotto le macerie. Nella notte, inoltre, le forze di difesa aerea ucraine hanno abbattuto un nuovo missile della Russia e oltre 150 droni. Zelensky ha poi ringraziato Melania Trump per il suo lavoro sul cessate il fuoco di Oleshky.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato nuovamente Melania Trump per il suo lavoro sul cessate il fuoco di Oleshky. "Siamo grati alla First Lady degli Stati Uniti, Melania Trump, per Oleshky, per aver aiutato a sbloccare e evacuare la nostra gente", si legge in un post su X. "Abbiamo discusso con il comandante in capo delle forze armate ucraine, Mykhailo Drapatyi, l'elenco degli insediamenti in cui operazioni umanitarie simili potrebbero essere condotte, e lo abbiamo approvato. Abbiamo avuto una discussione dettagliata sul numero di persone che possiamo evacuare e sul lavoro che abbiamo svolto finora".