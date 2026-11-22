Libia, droni su una nave russa ormeggiata: esplosioni a bordo | È una corvetta lanciamissili da 200 milioni
Il blitz nell'area controllata dal generale Haftar distrugge una delle navi della Flotta del Mar Nero. La Merkury prendeva parte al "Libyan Express"
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Con un improvviso attacco notturno, probabilmente condotto con droni, una nave russa è stata colpita e danneggiata gravemente mentre si trovava ormeggiata nel porto di Bengasi, nella Libia orientale sotto il controllo delle milizie del generale Khalifa Haftar. Secondo quanto riferito, l'esplosione non ha provocato vittime ma avrebbe distrutto la corvetta lanciamissili russa Merkury, consumata anche da diverse esplosioni secondari a causa delle munizioni presenti a bordo.
La missione della Merkury e il "Libyan Express"
La Merkury, parte della Flotta del Mar Nero, si trovava a Bengasi da diversi giorni e ufficialmente "aveva effettuato una sosta per il rifornimento mentre era in viaggio verso la Russia". Diversi esperti però ritengono che fosse nel bel mezzo di una missione in cui era incaricata di scortare un convoglio di navi da carico "Libyan Express". Si tratta di una rotta logistica militare russa usata per il trasporto di armi nell'ambito delle operazioni russe in Africa.
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La corvetta colpita, classe Steregushchiy del Progetto 20380, era stata varata solo sei anni fa con un costo totale stimato intorno ai 200 milioni di dollari. A bordo riesce a ospitare fino a 100 persone dell'equipaggio, 8 missili antinave, 12 celle per missili di difesa aerea, un cannone navale da 100 millimetri, siluri e sistemi di difesa ravvicinata. È anche attrezzata per il trasporto di un elicottero.
Governo Bengasi: "Non permetteremo regolamenti di conti nei nostri porti"
Il governo Hammad ha annunciato di aver incaricato i servizi di sicurezza e le autorità militari competenti di avviare "un'indagine approfondita, in coordinamento con le autorità russe, per chiarire le circostanze dell'attacco, individuarne l'origine e identificare le parti responsabili della sua pianificazione, esecuzione o sostegno. La Libia non è parte della guerra russo-ucraina né di alcun altro conflitto armato al di fuori dei propri confini", ha fatto sapere il governo. "Non permetteremo che i porti, il territorio o le acque territoriali della Libia siano trasformati in un'arena per regolamenti di conti o per l'esportazione di conflitti internazionali".
Il precedente in estate
Lo scorso 3 giugno, le forze armate ucraine erano riuscite a colpire un'altra corvetta - la Boykiy, identica alla "Mercury" - ormeggiata a Kronstadt, vicino a San Pietroburgo. L'esplosione avevaprovocato un grave incendio e danneggiato l'imbarcazione, che Mosca aveva usato per scortare petroliere russe.