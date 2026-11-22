Il governo Hammad ha annunciato di aver incaricato i servizi di sicurezza e le autorità militari competenti di avviare "un'indagine approfondita, in coordinamento con le autorità russe, per chiarire le circostanze dell'attacco, individuarne l'origine e identificare le parti responsabili della sua pianificazione, esecuzione o sostegno. La Libia non è parte della guerra russo-ucraina né di alcun altro conflitto armato al di fuori dei propri confini", ha fatto sapere il governo. "Non permetteremo che i porti, il territorio o le acque territoriali della Libia siano trasformati in un'arena per regolamenti di conti o per l'esportazione di conflitti internazionali".