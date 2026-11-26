Non si ferma il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Nella mattinata due persone sono morte a Kharkiv, nell'Ucraina nordorientale, in seguito a un raid russo con un drone contro un edificio residenziale a più piani nel quartiere di Novobavarskyi. Lo ha riferito il governatore della regione, Oleh Syniehubov, attraverso un messaggio pubblicato su Telegram. In un primo momento, le autorità avevano confermato la morte di una persona, segnalando la possibile presenza di un'altra vittima all'interno dell'appartamento colpito. Il bilancio è stato successivamente aggiornato a due morti. Sul luogo dell'attacco sono intervenuti i servizi di emergenza, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell'edificio. Sono ancora in corso gli interventi per affrontare le conseguenze del bombardamento.