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Negli Usa un militare si è dichiarato colpevole di aver divulgato informazioni riguardanti la difesa nazionale a individui legati alla Cina. Jian Zhao, 37 anni, sergente in forza alla 17esima Brigata di artiglieria di stanza nello Stato di Washington, era stato arrestato nel marzo 2025. Davanti a un giudice federale in Oregon, ha ammesso la propria colpevolezza in merito a un capo d'imputazione.
Sentenza attesa il 1° marzo
La sentenza, che potrebbe prevedere una pena massima di dieci anni di reclusione (oltre a una multa fino a 250mila dollari), è attesa per il 1° marzo. "Per sua stessa ammissione, Jian Zhao ha tradito il Paese che aveva giurato di difendere, fornendo al governo cinese informazioni militari sensibili degli Stati Uniti", ha dichiarato Roman Rozhavsky, della divisione di controspionaggio dell'Fbi. Jian Zhao è accusato, nello specifico, di aver trasmesso, o tentato, tra il novembre 2021 e il momento del suo arresto, informazioni sul sistema lanciarazzi multiplo Himars ad acquirenti non identificati in Cina, in cambio di un compenso.
Aveva cospirato con un ex agente che si dichiarò colpevole di spionaggio
Come si legge nel rapporto del Dipartimento di giustizia, gli investigatori hanno stabilito che, a partire da novembre 2021 e fino a marzo 2025, Zhao ha cospirato con Ruoyu Duan, un ex soldato dell'esercito statunitense residente a Hillsboro, Oregon, e altri per ottenere e trasferire informazioni ed equipaggiamenti relativi alla difesa nazionale ad acquirenti in Cina. Duan, che in precedenza si era dichiarato colpevole di cospirazione per trasmettere informazioni sulla difesa nazionale, reclutò personale militare statunitense in servizio attivo, incluso Zhao, per fornire informazioni relative alla difesa e facilitò comunicazioni e transazioni finanziarie con acquirenti basati in Cina.