Come si legge nel rapporto del Dipartimento di giustizia, gli investigatori hanno stabilito che, a partire da novembre 2021 e fino a marzo 2025, Zhao ha cospirato con Ruoyu Duan, un ex soldato dell'esercito statunitense residente a Hillsboro, Oregon, e altri per ottenere e trasferire informazioni ed equipaggiamenti relativi alla difesa nazionale ad acquirenti in Cina. Duan, che in precedenza si era dichiarato colpevole di cospirazione per trasmettere informazioni sulla difesa nazionale, reclutò personale militare statunitense in servizio attivo, incluso Zhao, per fornire informazioni relative alla difesa e facilitò comunicazioni e transazioni finanziarie con acquirenti basati in Cina.