Accanto alle misure sociali, il PSOE propone un vasto piano di modernizzazione infrastrutturale. Tra gli obiettivi figurano un Patto di Stato per la sicurezza ferroviaria e investimenti per 19 miliardi di euro tra il 2026 e il 2030 destinati alla manutenzione e alla conservazione della rete ferroviaria. Il programma prevede inoltre il completamento dei corridoi ferroviari Mediterraneo e Atlantico e la riparazione di 5mila chilometri della rete stradale statale.