Elezioni Spagna 2026, Pedro Sánchez e le promesse con cui punta a restare al governo spagnolo
Dal piano per le 100mila case alla settimana lavorativa di 37,5 ore: le proposte con cui Pedro Sánchez e il suo partito socialista si presentano alle urne
© Ansa
A poco più di un decennio - luglio 2014 - dal suo primo arrivo alla guida del Partito Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez si presenta alle elezioni generali del 29 novembre 2026 con un programma che punta a consolidare e ampliare il modello sociale ed economico che i socialisti propongono per il futuro della Spagna. Racchiuso in 114 pagine e 500 misure, il documento programmatico è accompagnato dallo slogan "La fuerza de la gente", un messaggio con cui il leader socialista prova a rivolgersi soprattutto a lavoratori, famiglie, giovani e ceto medio.
In una corsa elettorale che vede il premier uscente confrontarsi con le forze del centrodestra e della destra, il programma del PSOE mette al centro alcuni temi chiave: casa, salari, walfare, diritti sociali, transizione ecologica e innovazione ecologica e rafforzamento dei servizi pubblici.
La casa come priorità
L'accesso all'abitazione è probabilmente il tema più importante dell'intero programma socialista. Il PSOE promette di mobilitare ogni anno risorse pari all'1% del Pil per le politiche abitative e di creare un parco pubblico statale di 100mila alloggi attraverso nuove costruzioni e acquisizioni immobiliari.
Tra le misure previste figurano inoltre l'allungamento della durata dei contratti di locazione, il congelamento temporaneo degli affitti che superano gli indici di riferimento e agevolazioni fiscali per i proprietari che abbassano i canoni. Il programma prevede anche una tassazione progressiva sulle abitazioni detenute da grandi proprietari e fondi immobiliari che non vengano destinate all'affitto a prezzi accessibili.
Più salari e meno ore di lavoro
Sul fronte del lavoro, una delle promesse simbolo di Pedro Sánchez è il completamento della riduzione della settimana lavorativa a 37,5 ore senza diminuzione dello stipendio. Il programma indica inoltre la volontà di favorire, attraverso la contrattazione collettiva, un progressivo avvicinamento alle 35 ore settimanali.
I socialisti vogliono mantenere il salario minimo sopra il 60% del salario medio nazionale e introdurre strumenti più rigorosi per il controllo degli orari lavorativi, con registri digitali che certifichino le ore effettivamente svolte. Tra gli obiettivi figurano anche maggiori tutele per stagisti e lavoratori autonomi e l'aggiornamento della legge sulla prevenzione dei rischi sul lavoro, in vigore dal 1995.
Fisco più pesante per grandi patrimoni e rendite
Una parte significativa del programma riguarda la fiscalità. Il PSOE propone di aumentare la tassazione sui redditi da capitale più elevati, introducendo un'aliquota fino al 35% per i guadagni superiori a 300.000 euro annui. È previsto inoltre il raddoppio della cosiddetta Tobin Tax sulle transazioni finanziarie, che passerebbe dallo 0,2% allo 0,4%.
Tra le altre misure figurano nuove imposte per i viaggi di lusso ad alto impatto ambientale e un incremento della pressione fiscale sulle grandi aziende tecnologiche e sui settori collegati all'intelligenza artificiale, integrando l'attuale web tax (tassa Google).
Pensioni, famiglie e protezione sociale
Nel capitolo dedicato al welfare, i socialisti promettono di blindare nella Costituzione sia il sistema pubblico delle pensioni sia la rivalutazione annuale degli assegni in base all'inflazione. Si tratta di una delle proposte identitarie della campagna elettorale di Sánchez.
Il programma introduce inoltre una prestazione statale per l'infanzia destinata alle famiglie con figli minori e una nuova misura che garantirebbe quattro settimane di congedo parentale retribuito al 100% per la cura dei bambini fino agli otto anni.
Tra le proposte più particolari compare anche la creazione nel codice civile della cosiddetta "unione di amicizia", una figura giuridica pensata per riconoscere e tutelare persone legate da rapporti stabili di assistenza reciproca senza essere necessariamente una coppia.
Sanità pubblica e istruzione
Il PSOE punta a consolidare una spesa pubblica sanitaria attorno al 7% del Pil e propone di ampliare progressivamente le cure odontoiatriche coperte dal servizio sanitario pubblico, includendo prestazioni come otturazioni, devitalizzazioni e trattamenti parodontali.
Tra gli impegni compare anche la garanzia di un primo colloquio psicologico gratuito entro un massimo di 30 giorni. Accanto alla sanità, il partito conferma il sostegno alla scuola pubblica, alla formazione professionale e all'università come strumenti per favorire la mobilità sociale e la competitività economica.
Diritti civili e uguaglianza
Il programma socialista dedica ampio spazio alle politiche per l'uguaglianza. Tra le misure più rilevanti figura la proposta di blindare costituzionalmente il diritto all'interruzione volontaria della gravidanza attraverso una riforma dell'articolo 43 della Costituzione spagnola.
Sono inoltre previste una legge organica contro la violenza vicaria, una legge contro la tratta di esseri umani e una normativa abolizionista del sistema della prostituzione. Il programma propone anche di rendere reato specifico la produzione e la diffusione di deepfake sessuali creati mediante strumenti di intelligenza artificiale.
Treni, tecnologia e trasformazione del Paese
Accanto alle misure sociali, il PSOE propone un vasto piano di modernizzazione infrastrutturale. Tra gli obiettivi figurano un Patto di Stato per la sicurezza ferroviaria e investimenti per 19 miliardi di euro tra il 2026 e il 2030 destinati alla manutenzione e alla conservazione della rete ferroviaria. Il programma prevede inoltre il completamento dei corridoi ferroviari Mediterraneo e Atlantico e la riparazione di 5mila chilometri della rete stradale statale.
Grande attenzione viene riservata anche al digitale. I socialisti vogliono fissare a 16 anni l'età minima per l'utilizzo dei social network, approvare una legge sulla protezione dei minori online, una normativa sulla governance dell'intelligenza artificiale e una legge sulla trasparenza degli algoritmi. A questo si aggiungono 500 milioni di euro per il Piano Integrazione e Cittadinanza 2026-2030 dedicato all'inclusione dei migranti e altri 21 miliardi di euro per il nuovo sistema di finanziamento delle comunità autonome.
Dalle 500 misure contenute nel programma emerge una linea comune: combinare crescita economica, rafforzamento del welfare e modernizzazione del Paese. Dalla casa al lavoro, dalle pensioni alla sanità, fino alla regolamentazione dell'intelligenza artificiale e alla transizione ecologica, il progetto politico di Pedro Sánchez punta a una Spagna con una maggiore presenza dell'intervento pubblico e un sistema di protezione sociale più esteso.