Il Tribunale nazionale spagnolo ha ammesso la denuncia presentata da due ex dipendenti contro il cantante Julio Iglesias, aprendo un'indagine per presunti reati contro la libertà sessuale, lesioni e trattamento degradante. Il giudice istruttore Antonio Pina ha convocato le due donne per essere ascoltate il prossimo 3 febbraio 2027, in un procedimento relativo a fatti che sarebbero avvenuti nel 2021 nelle residenze dell'artista alle Bahamas e nella Repubblica Dominicana. Il magistrato ha ritenuto che le testimonianze delle denuncianti e la documentazione presentata costituiscano un principio di prova sufficiente per avviare un'indagine penale. Il cantante ha sempre respinto ogni accusa.