Julio Iglesias sceglie una villa in Galizia come "buen retiro"
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Convocate le due accusatrici: saranno ascoltate il 3 febbraio 2027 nel procedimento relativo a fatti che sarebbero avvenuti nel 2021
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Il Tribunale nazionale spagnolo ha ammesso la denuncia presentata da due ex dipendenti contro il cantante Julio Iglesias, aprendo un'indagine per presunti reati contro la libertà sessuale, lesioni e trattamento degradante. Il giudice istruttore Antonio Pina ha convocato le due donne per essere ascoltate il prossimo 3 febbraio 2027, in un procedimento relativo a fatti che sarebbero avvenuti nel 2021 nelle residenze dell'artista alle Bahamas e nella Repubblica Dominicana. Il magistrato ha ritenuto che le testimonianze delle denuncianti e la documentazione presentata costituiscano un principio di prova sufficiente per avviare un'indagine penale. Il cantante ha sempre respinto ogni accusa.
Tra gli elementi acquisiti figura una fotografia di una delle ex dipendenti, nella quale si vede un ematoma su un braccio, compatibile con una presa particolarmente violenta, oltre a due segni su una coscia che potrebbero corrispondere a morsi. Secondo quanto riportato nella denuncia, le lesioni sarebbero collegate a episodi di violenza fisica e ad atti di natura sessuale ai quali le donne sarebbero state costrette a partecipare. Il giudice ha sottolineato l'importanza delle dichiarazioni delle presunte vittime in questo tipo di procedimenti, considerato che i fatti denunciati sarebbero avvenuti in un contesto privato, senza testimoni diretti.
L'inchiesta avrà un perimetro più ristretto rispetto alle accuse iniziali. Pina ha infatti respinto la parte della denuncia relativa ai presunti reati di tratta di esseri umani e violazione dei diritti dei lavoratori. Per quanto riguarda le lesioni e il trattamento degradante, l'indagine sarà limitata agli episodi successivi al 5 ottobre 2021, salvo quelli eventualmente collegati a condotte di natura sessuale non prescritte. Il magistrato ha inoltre respinto la richiesta di riconoscere alle due donne lo status di testimoni protette e quella di disporre un divieto di avvicinamento, ritenendo che non siano stati presentati elementi concreti sufficienti a dimostrare una situazione di pericolo particolare.
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La competenza dei tribunali spagnoli è stata riconosciuta in virtù della cittadinanza spagnola del cantante, sebbene i fatti contestati siano avvenuti all'estero. Il giudice ha tuttavia osservato che un eventuale procedimento nella Repubblica Dominicana potrebbe consentire un accertamento più ampio, comprendendo anche altre persone che sarebbero state coinvolte e che non rientrano nella giurisdizione spagnola. Iglesias ha sempre respinto le accuse, definendole false. L'ammissione della denuncia non costituisce un accertamento di responsabilità né un giudizio sulla credibilità delle testimonianze, ma rappresenta l'avvio formale degli accertamenti giudiziari.