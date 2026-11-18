La giustizia spagnola ha avviato un'inchiesta su Julio Iglesias per presunti reati contro la libertà sessuale, lesioni e trattamento degradante. Il giudice istruttore dell'Audiencia Nacional, Antonio Pina, ha ammesso in parte la querela presentata da due ex dipendenti del cantante e lo ha convocato a comparire il prossimo 3 febbraio.
La denuncia delle ex dipendenti
La querela è stata presentata dalle due donne attraverso l'organizzazione Women's Link Worldwide. Il magistrato ha riconosciuto la competenza della giustizia spagnola a occuparsi del caso. In un primo momento, infatti, il procedimento era stato archiviato per la mancanza di collegamenti con la Spagna.