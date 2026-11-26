La Germania il Paese più avanzato del continente, pur non avendo ancora avviato trapianti di organi interi su pazienti vivi. A Monaco e ad Hannover operano i principali consorzi europei di xenotrapianto, che allevano maiali multigenicamente modificati e conducono studi preclinici avanzati su cuore e rene con l'obiettivo di arrivare ai primi studi clinici umani nei prossimi anni. In Spagna (soprattutto a Murcia e Madrid) si sono svolti negli anni studi su isole pancreatiche e fegato bioartificiale, pur restando il sistema sanitario focalizzato sul modello di donazione umana. Anche in Francia l'Agenzia della biomedicina e i centri di ricercalavorano da anni sull'immunologia degli xenotrapianti, senza però aver ancora autorizzato interventi su pazienti. Anche nel Regno Unito sono consentiti gli studi preclinici, mentre per la clinica umana si rimane fermi a valvole cardiache e tessuti biologici devitalizzati, senza trial attivi su organi interi.