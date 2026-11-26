Il caso di Molly Falco, la 58enne del New Hampshire che ha recentemente superato il traguardo storico di un anno di vita senza dialisi grazie al rene di un maiale geneticamente modificato, segna una svolta epocale nella medicina moderna. Operata a Boston al Massachusetts General Hospital con un organo ingegnerizzato per evitare il rigetto e neutralizzare i virus suini, Falco ha stabilito il primato mondiale di sopravvivenza con uno xenotrapianto, dimostrando che gli organi animali possono sostituire efficacemente quelli umani almeno come soluzione ponte.
In Italia sono consentiti i trapianti di organi animali sull'uomo?
Nel nostro Paese il quadro normativo ha compiuto un primo passo decisivo proprio nel 2026: con l'abrogazione definitiva del divieto contenuto nel D.Lgs. 26/2014, è tornata legale la ricerca preclinica sugli animali, consentendo ai laboratori italiani di tornare a studiare gli xenotrapianti in ambito sperimentale. Resta invece preclusa, almeno per ora, l'applicazione clinica diretta sull'uomo di organi interi di origine animale, poiché la legge italiana e i regolamenti europei richiedono iter di validazione lunghi e rigidi controlli di biosicurezza contro il rischio di zoonosi.
E negli altri Paesi europei?
La Germania il Paese più avanzato del continente, pur non avendo ancora avviato trapianti di organi interi su pazienti vivi. A Monaco e ad Hannover operano i principali consorzi europei di xenotrapianto, che allevano maiali multigenicamente modificati e conducono studi preclinici avanzati su cuore e rene con l'obiettivo di arrivare ai primi studi clinici umani nei prossimi anni. In Spagna (soprattutto a Murcia e Madrid) si sono svolti negli anni studi su isole pancreatiche e fegato bioartificiale, pur restando il sistema sanitario focalizzato sul modello di donazione umana. Anche in Francia l'Agenzia della biomedicina e i centri di ricercalavorano da anni sull'immunologia degli xenotrapianti, senza però aver ancora autorizzato interventi su pazienti. Anche nel Regno Unito sono consentiti gli studi preclinici, mentre per la clinica umana si rimane fermi a valvole cardiache e tessuti biologici devitalizzati, senza trial attivi su organi interi.