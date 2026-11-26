Il precedente record, documentato a settembre su Lancet sempre dallo stesso team di ricerca, era relativo ad un rene di maiale rimasto funzionale per 271 giorni in un paziente, Tim Andrews, un 66enne che ha poi ricevuto un rene da donatore. Questa volta, a un anno dall'intervento, il rene trapiantato nella signora Falco continua a funzionare e la paziente non necessita più di dialisi, dimostrando il potenziale di lunga durata del rene suino geneticamente modificato. EGEN-2784 è un rene suino, in fase di sperimentazione, sviluppato utilizzando una piattaforma per l'ingegneria genomica. Presenta tre tipologie di modifiche genetiche, progettate per migliorare la compatibilità e favorire una funzionalità a lungo termine nei riceventi umani. "Un anno fa, non sapevo cosa mi avrebbe riservato il futuro - ha raccontato la paziente. Oggi festeggio qualcosa che un tempo ritenevo impossibile".