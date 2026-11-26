Un nuovo record nel campo degli xenotrapianti: una paziente con insufficienza renale allo stadio terminale vive da un anno con un rene di suino geneticamente modificato e, quindi, senza bisogno di fare dialisi. E' l'annuncio del Mass General Brigham di Boston che spiega come il traguardo - che supera il precedente sempre firmato dallo stesso team di ricerca, di 271 giorni - rappresenti il più lungo periodo di funzionamento continuo di un rene suino geneticamente modificato in un paziente vivente e costituisca un passo avanti significativo verso l'affermazione dello xenotrapianto come opzione terapeutica concreta per i pazienti con insufficienza renale terminale.
Chi è la donna del record
La paziente, Molly Falco, una donna di 58 anni, soffriva di insufficienza renale a causa di una patologia diagnosticata durante l'infanzia e aveva iniziato la dialisi nel 2024. Il 22 novembre 2025, presso il Massachusetts General Hospital - parte del sistema sanitario Mass General Brigham - è stata sottoposta al trapianto del rene sperimentale Egen-2784, sviluppato da un'azienda nell'ambito del programma di "accesso esteso" della Food and Drug Administration. Il programma clinico di xenotrapianto è diretto da Leonardo Riella, del Massachusetts General Hospital e Mass General Brigham Transplant Center.
Il record precedente
Il precedente record, documentato a settembre su Lancet sempre dallo stesso team di ricerca, era relativo ad un rene di maiale rimasto funzionale per 271 giorni in un paziente, Tim Andrews, un 66enne che ha poi ricevuto un rene da donatore. Questa volta, a un anno dall'intervento, il rene trapiantato nella signora Falco continua a funzionare e la paziente non necessita più di dialisi, dimostrando il potenziale di lunga durata del rene suino geneticamente modificato. EGEN-2784 è un rene suino, in fase di sperimentazione, sviluppato utilizzando una piattaforma per l'ingegneria genomica. Presenta tre tipologie di modifiche genetiche, progettate per migliorare la compatibilità e favorire una funzionalità a lungo termine nei riceventi umani. "Un anno fa, non sapevo cosa mi avrebbe riservato il futuro - ha raccontato la paziente. Oggi festeggio qualcosa che un tempo ritenevo impossibile".