L'isola di El Hierro, la più piccola e occidentale delle Canarie, con circa 12.000 abitanti, è di nuovo al limite per l'emergenza migratoria. Il governatore delle Canarie, Fernando Clavijo, ha denunciato che gli interventi diplomatici nei Paesi d'origine "non stanno dando i risultati sperati". E ha chiesto un maggiore coinvolgimento dell'Unione europea, con "il dispiegamento di Frontex in Senegal e Gambia per rafforzare il controllo delle partenze". Secondo i servizi di emergenza, 370 persone sono state evacuate da El Hierro all'isola di Tenerife e altre 800 saranno trasferite domani a Gran Canaria, mentre nei prossimi giorni "è prevista la partenza di 1.200 migranti verso la penisola iberica", come ha informato Clavijo.