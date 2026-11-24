Nuova ondata di sbarchi alle Canarie, in Spagna, dove quasi 1.300 migranti sono arrivati nelle ultime 24 ore sull'isola di El Hierro, a bordo di nove caicchi, le fragili imbarcazioni di pescatori utilizzate per le traversate dall'Africa occidentale. Tra le persone soccorse dai mezzi del servizio di soccorso marittimo, almeno 119 donne e 71 minori, segnala il coordinamento delle emergenze. I nuovi arrivi, provenienti principalmente da Gambia e dal Senegal, si aggiungono alle circa 800 persone giunte nella giornata di lunedì, sempre a El Hierro e Tenerife, e alle 425 di domenica, confermando l'aumento della pressione migratoria sulla rotta atlantica.
La crisi a El Hierro
L'isola di El Hierro, la più piccola e occidentale delle Canarie, con circa 12.000 abitanti, è di nuovo al limite per l'emergenza migratoria. Il governatore delle Canarie, Fernando Clavijo, ha denunciato che gli interventi diplomatici nei Paesi d'origine "non stanno dando i risultati sperati". E ha chiesto un maggiore coinvolgimento dell'Unione europea, con "il dispiegamento di Frontex in Senegal e Gambia per rafforzare il controllo delle partenze". Secondo i servizi di emergenza, 370 persone sono state evacuate da El Hierro all'isola di Tenerife e altre 800 saranno trasferite domani a Gran Canaria, mentre nei prossimi giorni "è prevista la partenza di 1.200 migranti verso la penisola iberica", come ha informato Clavijo.
L'allarme per i minori
I minori attualmente sotto la tutela del governo regionale sono 3.325 distribuiti in 61 centri, ha spiegato il governatore, denunciando la collaborazione insufficiente di numerose comunità autonome nel sistema di redistribuzione dei migranti. Dall'inizio dell'anno sono sbarcati nell'arcipelago oltre 28.000 migranti, dei quali la maggior parte a El Hierro, secondo il bilancio delle autorità locali.