Ue, ok del Consiglio alla giornata europea per le vittime degli incidenti sul lavoro

Il Consiglio Ue ha dato il via libera all'istituzione della Giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. La ricorrenza verrà celebrata ogni anno l'8 agosto, data della tragedia di Marcinelle, in Belgio, in cui morirono 262 minatori, di cui 136 italiani. La proposta, presentata da Italia, Belgio e Ungheria, con il sostegno di Germania, Malta, Romania e Spagna, era già stata approvata dai rappresentanti permanenti dei 27 al Coreper del 4 novembre. La Commissione l'ha appoggiata ad agosto scorso. La Giornata era stata appoggiata anche dal Parlamento Ue con una risoluzione approvata il 21 maggio.