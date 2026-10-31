Ue, istituito PreparEU: il gruppo consultivo sulla preparazione alle catastrofi

"Poiché i cambiamenti climatici determinano fenomeni meteorologici sempre più estremi e catastrofi naturali, l'Europa è pronta a intervenire in aiuto. Dobbiamo pensare in grande e imparare più velocemente. È per questo motivo che riuniamo i vigili del fuoco e i soccorritori di emergenza più esperti d'Europa: per attingere alla loro esperienza e rendere l'Europa più preparata, dotandola di un coordinamento civile-militare più efficace e delle attrezzature e capacità di cui abbiamo bisogno. I vigili del fuoco e i soccorritori presenteranno proposte concrete per rafforzare ulteriormente la protezione civile dell'Ue, in modo che la solidarietà europea sia sempre presente quando si verifica una catastrofe", ha dichiarato von der Leyen.