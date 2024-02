Parigi, 3 persone accoltellate alla stazione: arrestato un maliano | La polizia: non è terrorismo

Fotogallery - Ungheria, Ilaria Salis in tribunale: "Trascinata come un cane"

Un uomo sospettato di aver accoltellato almeno tre persone alla stazione Gare de Lyon a Parigi, è stato arrestato.

Non si conosce ancora il motivo dell'aggressione, ma i primi elementi dell’inchiesta "non lasciano pensare che si tratti di un atto terroristico", secondo quanto ha detto il prefetto di polizia Laurent Nunez. La Questura ha riferito che l'attacco è avvenuto intorno alle 8:00 e ha provocato un ferito grave - che non è in pericolo di vita - e due feriti lievi. Il fermato è un maliano con permesso di soggiorno e patente rilasciata in Italia. A disarmare l'aggressore è stata una guardia giurata della stazione.