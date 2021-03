Morte Floyd, ginocchio premuto sul collo della vittima per più di 9 minuti

Afp

L'ex agente di Minneapolis Derek Chauvin, sotto processo per la morte di George Floyd, tenne il suo ginocchio premuto sul collo del 46enne afroamericano per 9 minuti e 29 secondi, non 8 minuti e 46 secondi come finora emerso. La nuova tempistica, secondo l'accusa, emergerebbe dai video che mostrano la morte dell'uomo.