Trump: "Mi impegno ad acquistare e controllare Gaza" | Netanyahu: "È determinato sul suo piano"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria e Iran, è giunta al giorno 493. Trump: "Mi impegna ad acquistare e controllare Gaza". Il premier israeliano Netanyahu giudica il piano per trasformare Gaza nella "Riviera del Medioriente" "molto buono, la prima idea nuova da anni. Trump è determinato a realizzare il suo piano". E spiega che il palestinesi "potranno tornare nelle loro case dopo la ricostruzione". I fondamentalisti della Striscia hanno liberato a Deir al-Balah i tre ostaggi israeliani Eli Sharabi, Or Levy e Ohad Ben Ami. Prima di consegnarli alla Croce Rossa, Hamas li ha "intervistati" sul palco. Netanyahu, commentando le "immagini scioccanti", ha detto: "Non passeranno inosservate". L'Egitto annuncia un vertice arabo di emergenza il 27 febbraio per discutere "gli ultimi gravi sviuppi" nei Territori palestinesi.