Trump ha annunciato che gli Stati Uniti imporranno dazi del 25% su tutte le importazioni di acciaio e alluminio, anche da Canada e Messico, e che nel corso della settimana imporranno anche altri dazi sulle importazioni. L'Unione europea, ha assicurato il ministro degli Esteri francese Barrot, "risponderà" ai nuovi dazi Usa. "Non c'è alcuna esitazione quando si tratta di difendere i nostri interessi", ha affermato, aggiungendo che la Commissione europea ha il mandato di agire in questa direzione. Il presidente americano ha anche lodato poi Elon Musk che aiuterà a scoprire "centinaia di miliardi di dollari di frode" nelle spese pubbliche. Gli chiederò di verificare eventuali sprechi a Istruzione e Difesa". Il nuovo inquilino della Casa Bianca, che ha tagliato i fondi alla ricerca biomedica, ha inoltre revocato il nulla osta di sicurezza per Blinken e Sullivan, che avevano accesso a informazioni classificate.