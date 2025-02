La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria e Iran, è giunta al giorno 492. I fondamentalisti della Striscia hanno liberato a Deir al-Balah i tre ostaggi israeliani Eli Sharabi, Or Levy e Ohad Ben Ami. Prima di consegnarli alla Croce Rossa, Hamas li ha "intervistati" sul palco. Netanyahu, commentando le "immagini scioccanti", ha detto: "Non passeranno inosservate". Le condizioni degli ostaggi, apparsi smagriti e dall'aspetto fragile, hanno scatenato emozione e indignazione in Israele. In cambio della loro liberazione lo Stato ebraico ha rilasciato 183 detenuti palestinesi. Lo scambio (il quinto dall'inizio della tregua) si è tenuto nonostante la proposta a sorpresa di qualche giorno fa del presidente Usa Trump di trasferire la popolazione palestinese da Gaza per trasformare la Striscia nella "Riviera del Medioriente".