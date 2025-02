Gaza, oggi nuovo scambio di ostaggi: Hamas ne rilascerà 3, Israele 183 | Netanyahu: "I sauditi possono creare uno Stato palestinese in Arabia"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria e Iran, è giunta al giorno 491. Israele rilascerà 183 detenuti palestinesi, in cambio dei tre ostaggi isrealiani che saranno liberati sabato: lo ha reso noto l'ufficio di Hamas per i prigionieri. "Se gli Usa violano la sicurezza della nazione iraniana, risponderemo senza esitazione". Lo ha affermato la Guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei. Il piano per Gaza di Trump prevede il controllo americano della Striscia per ricostruirla. Il presidente Usa auspica che Gaza venga consegnata da Israele agli Stati Uniti dopo la guerra in modo che i palestinesi vengano "reinsediati in comunità più sicure e belle, con case nuove". L'ultima provocazione di Benjamin Netanyahu: "I sauditi possono creare uno Stato palestinese in Arabia Saudita, hanno molta terra laggiù".