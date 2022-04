04 aprile 2022 15:08

Guerra in Ucraina, il presidente Zelensky per le strade di Bucha

E' arrivato per vedere con i suoi occhi l'orrore di Bucha. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato immortalato mentre passeggiava, accompagnato dal sindaco Anatoly Fedorouk, per le strade della cittadina alle porte di Kiev, teatro di una strage di civili nel corso del ritiro dei soldati russi. Zelensky ha visitato anche l'ospedale cittadino oltre alle fosse comuni rinvenute dopo la liberazione della città. Il presidente ha parlato con i residenti, ribadendo che la Russia ha commesso crimini di guerra e genocidio in Ucraina. Rispondendo a una domanda della Bbc sulla possibilità di un accordo di pace con Mosca, il leader ucraino ha risposto in maniera affermativa, "perché l'Ucraina deve avere la pace. Siamo in Europa nel 21esimo secolo. Continueremo gli sforzi diplomaticamente e militarmente". Zelensky si è recato anche a Irpin e Stoyanka, città anch'esse liberate dall'occupazione russa.