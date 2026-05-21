Il deputato del M5S Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della Flotilla intercettate dagli israeliani, sono rientrati in Italia.
Flotilla, Carotenuto e Mantovani arrivati in Italia
Sono sbarcati all'aeroporto di Fiumicino, da un volo di linea proveniente da Atene e sono stati accolti, tra gli altri dai deputati Arturo Scotto (Pd) Arnaldo Lomuti del M5S. Presenti anche Francesco Silvestri, Andrea Quartini, Alessandra Maiorino e Valentina Dorso. Presenti anche la mamma di Mantovani, Maria Gabriella, la vice Direttrice del Fatto Quotidiano, Maddalena Oliva, e l'attivista Tony La Piccirella.
Mantovani: "Portato all'aeroporto con manette e catene a caviglie"
"Sono stato portato all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv con le manette e le catene alle caviglie". Lo ha raccontato il giornalista del Fatto Quotidiano, appena atterrato a Fiumicino. "Durante la perquisizione mi hanno strappato di dosso la cerata e mi hanno tolto i pantaloni dove custodivo il portafogli con i documenti che non mi hanno restituito", ha aggiunto sottolineando che la marina israeliana "ci ha sparato due volte con proiettili non so di che tipo sulla barca prima di salire a bordo".