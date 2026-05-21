Flotilla, Carotenuto e Mantovani arrivati in Italia

"Sono stato portato all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv con le manette e le catene alle caviglie". Lo ha raccontato il giornalista del Fatto Quotidiano, appena atterrato a Fiumicino. "Durante la perquisizione mi hanno strappato di dosso la cerata e mi hanno tolto i pantaloni dove custodivo il portafogli con i documenti che non mi hanno restituito", ha aggiunto sottolineando che la marina israeliana "ci ha sparato due volte con proiettili non so di che tipo sulla barca prima di salire a bordo".