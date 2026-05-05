Flotilla, due attivisti davanti al giudice in Israele: la polizia chiede altri sei giorni di detenzione

Secondo quanto riportato da Haaretz, gli investigatori israeliani ritengono che gli attivisti siano i leader della Global Sumud Flotilla. Le accuse nei loro confronti sono gravi: avrebbero aiutato il nemico in tempo di guerra, fatto parte di un'organizzazione terroristica, di aver mantenuto contatti con un agente straniero e altri reati minori. I due hanno respinto le accuse e hanno denunciato di aver subito maltrattamenti durante la detenzione.