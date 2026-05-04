Ignazio La Russa contro Flotilla: "Scarso rischio e gridano alla tortura"

"Manifestazioni strumentali e propagandistiche a scarso rischio e a molto ritorno mediatico, se poi hai la fortuna che ti fermano per tre o quattro ore e puoi gridare che sei stato torturato... È il massimo che puoi aspettarti e a cui aspirare", a dirlo è Ignazio La Russa parlando della Global Sumud Flotilla. Il presidente del Senato è intervenuto a margine della presentazione a Milano del libro scritto dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e dalla giornalista Annalisa Chirico, "Dalla parte delle divise".