Ebola, italiano scherza a bordo di un aereo: multa da 2.500 euro

Roberto Binaschi viaggiava con moglie e figlia sul volo della compagnia Air Lingus diretto da Milano a Dublino, dove doveva partecipare ad un conferenza. Al momento dell'arresto avvenuto dopo l'atterraggio in Irlanda, l'uomo si è scusato e ha assicurato che non voleva offendere nessuno, spiegando che sua figlia aveva ordinato un caffè e che prima di passarglielo ha scritto "Ebola Warning" sul coperchio per prendere in giro la sua ossessione per l'igiene. Lo "scherzo" non è però affatto piaciuto né al personale di bordo che ha avvertito le autorità locali né al giudice irlandese che lo ha condannato a pagare una multa di 2.500 euro, destinati ad un'associazione benefica pro senzatetto. La battuta era fuori luogo, "davvero un brutto scherzo", come ha rilevato il giudice, sottolineando che nel contesto attuale equivale a scrivere su un pezzo di carta la presenza di "una bomba a bordo".