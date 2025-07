Il prezzo pagato dalle donne ucraine per 3 anni di guerra, tra stupri, depressione e povertà

L'impatto sulla salute mentale è devastante. Un'indagine dell'OIM ha rilevato che il 53% degli sfollati interni in Ucraina soffre di depressione. Le donne appartenenti a gruppi emarginati - come le donne rom, le persone LGBTQI+ e le donne con disabilità - affrontano ulteriori livelli di trauma con ancora meno opzioni di supporto.



I sistemi di supporto psicologico sono spesso irraggiungibili per chi fugge dalle zone rurali o dalla linea del fronte. Nel 2024, UN Women ha fornito protezione, assistenza legale e supporto psicosociale a oltre 180mila donne e ragazze attraverso il Women's Peace and Humanitarian Fund.



Resistenza e ricostruzione Nonostante questo quadro drammatico, le donne ucraine stanno dimostrando una resilienza straordinaria. "Le donne non stanno solo sopravvivendo alla crisi", sottolinea Sabine Freizer Gunes, rappresentante di UN Women in Ucraina. "Le ucraine e le organizzazioni di base da loro guidate stanno mobilitando le comunità per guidare la risposta umanitaria e la ripresa economica".



Oggi un'impresa su due in Ucraina è fondata da una donna, trasformando le crisi in opportunità. Si stanno aprendo nuove possibilità in settori precedentemente dominati dagli uomini, come la sicurezza, i trasporti e lo sminamento.

Tuttavia, permane una grave carenza di fondi per le organizzazioni che si battono per i diritti delle donne. Solo 3,5 miliardi di dollari (il 19%) degli aiuti pubblici allo sviluppo stanziati nel 2023 per Kiev prevedono obiettivi legati all'uguaglianza di genere, molto al di sotto della media globale del 46%.



L'Alleanza per l'Ucraina, lanciata da UN Women e dai governi tedesco e ucraino, conta oggi oltre 90 membri per garantire che la ricostruzione avvenga nel segno dell'uguaglianza di genere. "Più che in qualsiasi altro momento dal 24 febbraio 2022, le donne in Ucraina hanno bisogno di assistenza salvavita, di sostegno per riappropriarsi dei propri diritti e di guidare il processo decisionale sul futuro dell'Ucraina", conclude il rapporto di UN Women. I numeri della guerra raccontano una tragedia, ma anche la determinazione di un'intera generazione di donne che non si arrende.