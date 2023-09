Usa, Trump deve risarcire scrittrice E. Jean Carroll per diffamazione

Donald Trump dovrà risarcire la scrittrice E.

Jean Carroll. Il processo previsto a gennaio servirà solo per stabilire l'entità dei danni visto che l'ex presidente Usa è già stato condannato a maggio per abusi e diffamazione. Carroll ha accusato l'ex presidente di diffamazione per aver, nel 2019, negato di aver abusato di lei, molti anni prima, nel camerino di un grande magazzino. Per il giudice le dichiarazioni del tycoon furono fatte in "malafede". La scrittrice chiede 10 milioni di dollari di danni.