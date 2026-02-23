Dazi, il parlamento Ue sospende i lavori e blocca la ratifica: "Far finta di nulla non è un'opzione"

Il blocco della Corte suprema, la reazione immediata di Trump con l'istituzione di nuovi dazi al 10% per tutti i Paesi per poi innalzarli al 15% a livello globale. Nello spazio di tre giorni, dal 20 al 22 febbraio, i dazi sono scomparsi e sono tornati sotto nuova forma. Una forma che, però, non rientrerebbe del tutto nei confini che l'Unione europea e gli Stati Uniti erano faticosamente riusciti a definire lo scorso luglio negli Accordi di Turnberry, sui green di golf scozzesi. "È chiaro che le basi legali sono cambiate: ci sono nuove tariffe totalmente diverse dalle precedenti. Molti prodotti al 15% non sono coperti dagli accordi firmati in Scozia", ha spiegato il relatore dell'Eurocamera sull'intesa sui dazi, il socialista tedesco Bernd Lange. Una conclusione raggiunta al termine della riunione dei relatori ombra a Bruxelles, cioè quei membri del Parlamento europeo nominati dai gruppi politici per seguire da vicino alcuni iter, come quelli legislativi. "Ci sono molti elementi incerti e quindi abbiamo deciso di non votare domani, ma di tenere un altro incontro dei relatori la prossima settimana".