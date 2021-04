Covid, Oms: in Europa 160 casi al minuto, ma cala incidenza tra anziani

"La situazione in Europa è grave: ogni settimana vengono segnalati 1,6 milioni di nuovi casi di coronavirus. Sono 9.500 ogni ora, 160 persone ogni minuto". Lo ha affermato il direttore regionale dell'Oms per l'Europa, Hans Kluge. "E' solo tra i più anziani - ha sottolineato - che, grazie all'elevato numero di vaccinazioni in questo gruppo ad alto rischio, stiamo assistendo a una diminuzione dell'incidenza".