Usa, migliaia di sostenitori pro Trump fanno irruzione al Congresso: scontri con la polizia, una donna è morta | Dopo il caos ripartono i lavori

Scatta il coprifuoco, proteste in altre città Dopo aver portato in sicurezza Capitol Hill, arrestando tredici persone e sequestrando 5 armi da fuoco, la polizia ha cominciato ad allontanare la folla che stazionava ancora davanti all'edificio non appena è scattato il coprifuoco imposto dal primo cittadino. Mentre le migliaia di sostenitori sono stati fatti andare via, altre proteste si sono susseguite in altre città, tra cui quella della Georgia dopo la vittoria democratica nello Stato.

La condanna dagli Usa e dal mondo: attacco alla democrazia Subito dopo l'irruzione, da tutto il mondo, ma anche dagli Stati Uniti e dalle stesse file repubblicane, è arrivata la ferma condanna all'assalto. "Credo nella forza delle istituzioni e della democrazia Usa. La transizione pacifica del potere è al centro. Joe Biden ha vinto le elezioni. Sono ansiosa di lavorare con lui come prossimo presidente degli Stati Uniti", ha scritto su Twitter la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ritwittando la frase di Biden: "L'America è molto meglio di quello che stiamo vedendo oggi". "Il Congresso Usa è un tempio della democrazia. Testimoniare le scene di oggi a Washington Dc è uno shock. Confidiamo negli Stati Uniti affinché assicurino un trasferimento pacifico del potere a Joe Biden", ha affermato invece il presidente del Consiglio Charles Michel. Dura condanna anche dalla Nato e dal repubblicano Mitt Romney che accusa direttamente Donald Trump: "Ecco quel che il presidente ha creato oggi. Questa insurrezione", ha dichiarato.

Trump: "Avremo un presidente illegittimo, non possiamo permetterlo" In effetti la protesta era stata incoraggiata dal presidente uscente, durante un suo comizio prima della seduta di ratifica. Trump aveva attaccato i media, "il problema più grande", e Big Tech. "Avremo un presidente illegittimo, non possiamo permetterlo”, aveva aggiunto. Trump aveva poi accusato i repubblicani "deboli" che al Congresso intendono certificare la vittoria di Joe Biden, rivolgendosi indirettamente al vicepresidente Mike Pence.

Il tycoon ai suoi sostenitori: state tranquilli Dopo l'assalto il tycoon aveva subito fatto un appello invitando i suoi sostenitori alla calma, pur non facendo nulla per smorzare i torni sui presunti brogli. "Per favore, supportate la nostra polizia e le nostre forze dell'ordine. Sono davvero dalla parte del nostro Paese. State tranquilli", aveva affermato via Twitter il tycoon aggiungendo: "Ciò è quello che accade quando rubano delle elezioni".

L'irruzione al Palazzo All'interno di Capitol Hill dopo l'irruzione dei fan di Donald Trump ci sono stati alcuni confronti violenti, e uno con armi alla mano all'ingresso della Camera. La polizia ha estratto le pistole per proteggere i parlamentari. Nello scontro a fuoco è morta una donna. Un manifestante è rimasto invece ferito gravemente cadendo da un'impalcatura. Gli agenti avevano invitato i deputati e i senatori a usare le maschere antigas, se si fosse reso necessario.

In un video gli agenti fanno passare i manifestanti: polemica Intanto monta la polemica sui social dopo che un video diffuso su Twitter mostra alcuni poliziotti che rimuovano le transenne a Capitol Hill facendo entrare i sostenitori di Trump che poi hanno assaltato il Congresso. Sul social network in molti si chiedono perché i manifestanti non siano stati fermati.

Twitter blocca per 12 ore l'account di Trump Mentre è un continuo twittare sui fatti di Washington, il social network blocca l'account del presidente Trump per 12 ore. Lo comunica la società spiegando che ulteriori violazioni delle politiche di Twitter, incluse quelle sulle minacce violente, si tradurranno in una sospensione permanente dell'account.

Obama: violenza incitata da Trump Sull'assalto è intervenuto anche l'ex presidente Barack Obama che ha accusato Trump di essere colui che ha fomentato l'aggressione al centro della democrazia americana. La violenza al Congresso è stato un momento di "grande disonore e vergogna" per gli Stati Uniti ma non "una completa sorpresa", ha affermato Obama sottolineando che la violenza è stata la conseguenza di una "narrativa di fantasia" dei repubblicani. Ed è stata "incitata di un presidente che ha continuato a mentire sul risultato delle elezioni".

Pelosi: "Non ci fermano, via ai lavori" Nonostante i momenti di forte tensione e paura, Capitol Hill comunque ha ripreso i lavori dopo che la situazione è tornata alla normalità. Lo ha annunciato per prima la speaker della Camera, Nancy Pelosi. Quello di oggi è stato "un assalto vergognoso alla nostra democrazia. Ma non ci può fermare dalla nostra responsabilità di certificare l'elezione di Joe Biden".

Mike Pence: "Non avete vinto" Aprendo la seduta per certificare la vittoria di Joe Biden, Mike Pence ha condannato l'assalto dei sostenitori di Donald Trump. "Non avete vinto, la violenza non vince mai", ha detto.

Assalto al Congresso, era successo solo nel 1814 Il Capitol di Washington, tempio della democrazia mondiale, è stato spesso al centro di manifestazioni di protesta ma l'irruzione dei seguaci di Donald Trump ha un solo precedente: oltre due secoli fa e in un clima di guerra ben piu' insidioso di quello di oggi. Il 24 agosto 1814 truppe britanniche marciarono sulla capitale e diedero alle fiamme il palazzo del parlamento, la residenza presidenziale e altri monumenti. Solo una pioggia torrenziale salvo' quella volta il Campidoglio dalla distruzione totale. L'incendio devasto' in particolare l'ala del Senato, la piu' vecchia dell'intero edificio. Le operazioni legislative proseguirono peraltro senza interruzione perche' il presidente James Madison trasferi' i lavori del Congresso in un albergo vicino. L'azione britannica era stata una rappresaglia dopo che gli americani avevano dato alle fiamme la capitale canadese di York (oggi Toronto).