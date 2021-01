Il Congresso ha certificato l'elezione di Joe Biden e Kamala Harris a presidente e vicepresidente degli Stati Uniti, al termine della seduta a camere riunite che ha ratificato i 306 voti ottenuti dal team democratico. Il Parlamento ha respinto alcune contestazioni avanzate da esponenti repubblicani. La seduta era stata interrotta per l' assalto di migliaia di manifestanti pro Trump a Capitol Hill . Biden e Harris giureranno il 20 gennaio.

Dopo la ratifica del Congresso, il presidente uscente Donald Trump ha promesso una transizione ordinata del potere. "Anche se sono totalmente in disaccordo con il risultato delle elezioni, e i fatti me lo confermano, ci sarà una transizione ordinata il 20 gennaio", ha detto il tycoon.

"E' la fine del più grande mandato presidenziale della storia, ma è solo l'inizio della nostra lotta per fare l'America di nuovo grande", ha aggiunto Trump in una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca. "Ho sempre detto che continueremo la nostra lotta per assicurare che solo i voti legali contino", ha sottolineato.